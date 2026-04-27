Nacvark
Xiaomi может впервые выпустить накладные полноразмерные беспроводные наушники
Ожидается, их цена будет около 50 долларов США

Компания Xiaomi готовит к выпуску новые наушники Redmi Headphones Neo – это первая полноразмерная модель под брендом Redmi. Устройство уже засветилось в утечках и онлайн-магазинах, что указывает на скорый официальный анонс.

Согласно информации из открытых источников, новинка получит впечатляющую автономность до 72 часов работы без активного шумоподавления. Также заявлена система ANC с эффективностью до 42 дБ, что должно обеспечить заметное снижение внешнего шума.Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано ИИ)Наушники оснащаются 40-мм динамическими драйверами и поддерживают частотный диапазон от 20 Гц до 40 кГц. Для подключения используется Bluetooth 5.4, а также предусмотрена возможность проводного соединения через USB-C.

Ожидается, что модель будет относиться к бюджетному сегменту: ориентировочная цена составит около 50 долларов США. Таким образом, Xiaomi может предложить одно из самых доступных решений среди полноразмерных наушников с активным шумоподавлением.

Точные сроки презентации пока не раскрываются, однако появление устройства в рознице намекает на скорый запуск. Пока что Xiaomi не делала никаких официальных анонсов.

#xiaomi
Источник: gizmochina.com
