Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Илон Маск отозвал обвинение о мошенничестве в адрес главы OpenAI Сэма Альтмана
Однако судебные разбирательства продолжатся, поскольку Маск не отступил от ряда других обвинений

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Reeve Musk), состоявший в совете директоров OpenAI, в 2024 году подал иск против своего бывшего партнёра Сэма Альтмана (Samuel Harris Altman), который сейчас является генеральным директором этой компании. Однако уже в пятницу, спустя два года, Маск отозвал часть обвинений.Источник изображения: ChatGPTОсновной причиной иска Илона Маска стало то, что Альтман отказался от первоначальной миссии OpenAI – создания безопасного и некоммерческого искусственного интеллекта (OpenAI). Компания практически полностью перешла на коммерческую модель, тем самым отвергнув первоначальные принципы. Маск же, как один из соучредителей и инвесторов этой компании, потребовал многомиллиардную компенсацию от OpenAI, а самого Сэма Альтмана обвинил в мошенничестве.

Теперь же обвинение против Альтмана отозвана. Тем не менее судебный процесс продолжится и основная часть требований в силе. Маск хочет, чтобы OpenAI по решению суда была признана некоммерческой исследовательской организацией, Альтмана отстранили от должности генерального директора, а присуждённая по иску компенсация в размере до 134 миллиардов долларов пошла на развитие благотворительного подразделения ИИ-стартапа.

Суд пройдёт в два этапа – вынесение рекомендательного решения судом присяжных, а также вердикт судьи. Отбор присяжных по делу назначен на понедельник в федеральном суде Окленда, штат Калифорния.

#илон маск #openai #сэм альтман
Источник: bloomberg.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter