Однако судебные разбирательства продолжатся, поскольку Маск не отступил от ряда других обвинений

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Reeve Musk), состоявший в совете директоров OpenAI, в 2024 году подал иск против своего бывшего партнёра Сэма Альтмана (Samuel Harris Altman), который сейчас является генеральным директором этой компании. Однако уже в пятницу, спустя два года, Маск отозвал часть обвинений. Источник изображения: ChatGPTОсновной причиной иска Илона Маска стало то, что Альтман отказался от первоначальной миссии OpenAI – создания безопасного и некоммерческого искусственного интеллекта (OpenAI). Компания практически полностью перешла на коммерческую модель, тем самым отвергнув первоначальные принципы. Маск же, как один из соучредителей и инвесторов этой компании, потребовал многомиллиардную компенсацию от OpenAI, а самого Сэма Альтмана обвинил в мошенничестве.

Теперь же обвинение против Альтмана отозвана. Тем не менее судебный процесс продолжится и основная часть требований в силе. Маск хочет, чтобы OpenAI по решению суда была признана некоммерческой исследовательской организацией, Альтмана отстранили от должности генерального директора, а присуждённая по иску компенсация в размере до 134 миллиардов долларов пошла на развитие благотворительного подразделения ИИ-стартапа.

Суд пройдёт в два этапа – вынесение рекомендательного решения судом присяжных, а также вердикт судьи. Отбор присяжных по делу назначен на понедельник в федеральном суде Окленда, штат Калифорния.