Социальная сеть X, приобретённая в 2022 году Илоном Маском (Elon Reeve Musk) за 44 миллиарда долларов, объявила о запуске своего собственного мессенджера – XChat. Пока что он доступен только на базе операционной системы iOS, но в будущем планируется поддержка Android. Источник изображения: X.comРазработчики обещают пользователям мессенджера сквозное шифрование (E2E), возможность редактирования и удаления переписки, а также защищённые функции анонимности – удаляющиеся сообщения и запрет на скриншоты. Помимо прочего, руководство X не стало интегрировать в XChat рекламу, по крайней мере пока.

Среди особенностей XChat – поддержка групповых чатов до 500 человек, возможность аудио и видеозвонков, как в популярных мессенджерах.

XChat доступен для скачивания в App Store, а вход осуществляется с помощью профиля в социальной сети X. Нюанс в том, что в российской версии магазина приложений он недоступен для пользователей из России. Судя по функционалу мессенджера, компания рассматривает его как аналог популярным в США решениям, которые также запрещены российским законодательством из-за нарушения правил.