Компания Ubisoft официально объявила о дате релиза новой видеоигры – ремейка культовой части серии Assassin’s Creed IV: Black Flag, которая вышла в далёком 2013 году. Игра станет доступна пользователям уже 9 июля 2026 года. Источник изображения: UbisoftОжидается, что геймеры увидят возвращение полюбившегося им сеттинга, но уже с улучшенной графикой и переработанными механиками. Это должно привлечь как старую, так и новую аудиторию. В первом случае – тяга на фоне ностальгии, во втором – знакомство с культовой видеоигрой, которое откладывалось из-за наличия современных ААА-тайтлов.

Ubisoft уже давно выпускает серию Assassin’s Creed, экспериментируя с различными сеттингами, начиная от Древней Греции, заканчивая викингами. В этот раз студия разработчиков решила обойтись без экспериментов. Вероятно, это связано со слабыми финансовыми показателями, а также провалами последних проектов, которые предвещают потерю прибыли.

В случае, если ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag станет популярным – стоит ожидать продолжение тенденции с обновлением старых частей серии видеоигр про ассасинов.