Компания занимается разработкой своих ИИ-моделей

Крупные технологические компании Tencent Holdings и Alibaba Group из Китая ведут переговоры с китайским стартапом DeepSeek в области искусственного интеллекта (ИИ) об инвестициях. Китайский стартап планирует привлечь дополнительное финансирование, учитывая огромный интерес со стороны потенциальных инвесторов. Источник изображения: Reuters

По данным The Information, впервые DeepSeek начала переговоры с инвесторами ещё при оценке в 10 миллиардов долларов. Сейчас компания стоит в два раза больше, что позволяет ей увеличить стороннее капиталовложение. Привлечённые средства DeepSeek потратит на разработку передовых ИИ-моделей.

Американские технологические компании, в отличие от Tencent Holdings и Alibaba Group, могут колебаться в необходимости инвестирования в DeepSeek, поскольку это китайский стартап. Тем более в США достаточно своих ИИ-стартапов, имеющих амбициозные планы и нуждающихся в финансировании.

DeepSeek навела шуму в январе 2025 года, когда публично представила свою первую ИИ-модель. Позже выяснилось, что одна из новейших ИИ-моделей DeepSeek обучалась на передовых чипах NVIDIA, несмотря на жёсткий экспортный контроль США.