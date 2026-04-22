Это тревожная новость, учитывая специфику Mythos

Компания Anthropic столкнулась с инцидентом безопасности, связанным с её новой моделью искусственного интеллекта (ИИ) Mythos. По сообщениям Bloomberg, доступ к системе получили неавторизованные пользователи, хотя изначально модель должна была быть доступна лишь ограниченному кругу проверенных организаций – в основном крупные технокомпании и правительство США. Источник изображения: Bloomberg

URL изображенияПредполагается, что причиной могла стать уязвимость или ошибка в инфраструктуре стороннего подрядчика, через которого предоставлялся доступ. При этом точный механизм попадания посторонних пользователей в систему пока не раскрывается.

На данный момент нет подтверждений, что доступ использовался для вредоносных действий. Однако ситуация вызывает обеспокоенность, поскольку Mythos относится к числу мощных ИИ-инструментов, способных анализировать программное обеспечение и находить уязвимости, что потенциально делает его опасным. Дело в том, что злоумышленники могут использовать Mythos для поиска уязвимостей в программном обеспечении банковских систем или других организаций, используя информация для взломов, а не в целях киберзащиты.

В Anthropic уже начали внутреннее расследование. Представители компании заявляют, что масштаб инцидента ограничен, и предпринимаются меры для предотвращения подобных случаев в будущем.