Ему выдвинули подозрение по ряду преступлений в связи с алгоритмами соцсети X и чат-бота Grok

Американский бизнесмен Илон Маск (Elon Reeve Musk), владеющий социальной сетью X, не явился на допрос прокуратуры Парижа по делу о мошенничестве. Во Франции правоохранительные органы заинтересовались алгоритмами социальной сети X и интегрированного в неё чат-бота Grok, подозревая, что они могут быть предвзятыми. Источник изображения: Reuters

Назначенный на 20 апреля 2026 года допрос был возможность для Маска самостоятельно явиться в подразделение полиции, где он может объяснить свою позицию и противопоставить что-то обвинению. Однако американский бизнесмен, очевидно, не стал лететь на другой континент ради такого мероприятия.

Французская прокуратура подчёркивает, что присутствие или отсутствие Илона Маска на допросе не является препятствием для продолжения расследования.

Как известно, в феврале прокуратура Парижа наведалась в французский офис X с обысками, после чего расширила список обвинений и официально вызвала Маска на допрос. Франция далеко не первая европейская страна, которая проводит национальное расследование против Илона Маска или его социальной сети. Аналогичные расследования продолжаются в Великобритании и на уровне Европейского союза.