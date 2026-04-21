Пошлины, введённые указом президента США Дональдом Трампом (Donald John Trump), были признаны Верховным судом незаконными

Белый дом начал принимать заявки на возврат средств, уплаченных в качестве импортных пошлин в соответствии с отменённым указом президента США Дональда Трампа (Donald John Trump). Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на собственные источники. Источник изображения: Белый домПо данным издания, речь идёт о 166 миллиарда долларов, которые были выплачены более 3 тысячами компаниями, включая популярные в США сервисы. Такие компании подавали иск в суд, основываясь на решении Верховного суда США, который признал пошлины Трампа незаконными. Решение суда затронуло не все пошлины, поэтому полной компенсации за все тарифы на импорт ждать не стоит.

По предварительным данные, возврат средств с процентами будет осуществляться Белым домом в течение 60 - 90 дней.

Основным тезисом Дональда Трампа в его тарифной политике было то, что пошлины в первую очередь затрагивают иностранные компании. Однако реальная статистика показала, что основная ноша легла на американские компании, импортировавшие иностранную продукцию. Это также повлияло на стоимость зарубежных товаров, что теоретически могло повысить спрос на американскую продукцию.