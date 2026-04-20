Вчера в Пекине прошёл полумарафон Beijing E-Town 2026, в котором приняли участие более 300 человекоподобных роботов. Почти половина роботов бежали дистанцию в 21 километр автономно, без вмешательства оператора. По результатам соревнований победу одержал робот от компании Honor, который пробежал дистанцию всего лишь за 50 минут и 26 секунд. Источник изображения: Associated Press (YouTube)

URL видеоФинишировав первым, робот от Honor побил рекорд угандийского легкоатлета Джейкоба Киплимо, который в 2025 году пробежал 21 километр за 56 минут и 42 секунды. Для понимания, буквально год назад лучшим результатом среди человекоподобных роботов считалось время 2 часа и 40 минут.

За год технологический прогресс шагнул вперёд так, что роботы могут не только пробежать полумарафон вместо человека, но и установить мировой рекорд. Всё это при условии, что в этом году роботы бежали дистанцию автономного, хотя ещё год назад ими управляли люди.

Инженер Honor Ду Сяоди, принимавший участие в разработке робота, заявил, что на его создание было потрачено менее 1 года. Робота оснастили ногами длиной от 90 до 95 сантиметров, имитирующими движения рекордсменов, а также технологией жидкостного охлаждения.