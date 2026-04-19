По данным NASA, его можно будет увидеть невооружённым глазом при ясном небе

В апреле 2029 года астероид Apophis (99942), известный ещё как «Бог Хаоса», пройдёт очень близко к Земле. Это одно из самых редких сближений такого крупного космического объекта с Землёй.

По данным NASA, астероид диаметром около 340 - 370 метров пролетит на расстоянии примерно 32 тысяч километров от поверхности Земли. Это ближе, чем орбиты многих спутников связи и навигации, которые вращаются вокруг планеты.

Несмотря на драматичное название, учёные подчёркивают, что столкновения не произойдёт. Ранее существовали опасения возможного удара, но современные расчёты полностью исключили риск как минимум на ближайшие 100 лет.

Во время максимального сближения Apophis будет достаточно ярким, чтобы его можно было увидеть невооружённым глазом при ясном небе. Он будет выглядеть как быстро движущаяся «звезда», особенно заметная на ночном небе в определённых регионах. Наилучшие условия для наблюдения ожидаются в Европе, Африке и западной части Азии. Учёные планируют использовать пролёт для детального изучения астероида.