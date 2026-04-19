Tesla объявила о запуске сервиса роботакси в Далласе и Хьюстоне спустя год после того, как компания запустила аналогичные услуги в Остине. Речь идёт о городах в штате Техас, где власти более лояльно относятся к тестированию инновационных технологий и способствуют сертификации для проведения испытаний. Источник изображения: TeslaОснователь компании Илон Маск (Elon Reeve Musk) опубликовал пост в социальной сети X, где призвал своих подписчиков из Далласа и Хьюстона воспользоваться услугами роботакси Tesla.

Tesla, в отличие от своих конкурентов, делается ставку на автономное вождение с помощью датчиков и технологий искусственного интеллекта, в то время как её конкуренты обучают свои роботакси на основе заранее заготовленных маршрутов. В настоящее время роботакси Tesla уже работает в Остине в полностью беспилотном режиме, то есть даже без участия оператора, который мог бы вмешаться в управление. При этом Tesla отстаёт от конкурентов, включая Waymo (принадлежит Google), которая запустила своё роботакси в десятках городов США).