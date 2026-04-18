В конце 2025 года почти 20% автомобилей приобрела компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску (Elon Reeve Musk)

Tesla Cybetruck в своё время стал одним из самых долгожданных автомобилей, но так и не смог стать массовым автомобилем в США. В конце 2025 года, по итогам 4 квартала, выяснилось, что Tesla продала примерно 7 тысяч электропикапов. Причём даже эта цифра оказалась завышенной – Илон Маск (Elon Reeve Musk) буквально покупал Cybetruck у самого себя. Источник изображения: Gemini AIКак оказалось, всего за один квартал прошлого года SpaceX приобрела для собственных нужд 1279 электропикапов. Учитывая, что Маск одновременно владеет и Tesla, и SpaceX – фактически это перераспределённая покупка внутри экосистемы его же компаний. Другие компании Маска также покупали Cybetruck, но в меньших масштабах.

Маловероятно, что Маск преследовал цель увеличить продажи «на бумаге». Тем не менее, всё выглядит именно так, ведь около 18% от общих продаж Cybertruck за 4 квартал 2025 года пришлось только на SpaceX. Статистика, очевидно, не самая благоприятная для Tesla, чьи электрокары итак не пользуются большим спросом в последние годы.

В настоящее время Tesla пытается увеличить продажи электрокаров за счёт выпуска более дешёвых моделей, но у компании получается это с трудом. Cybetruck же является одной из самых непопулярных моделей Tesla, если сопоставлять цифры с массовыми моделями.