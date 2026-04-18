Китайские производители наоборот столкнулись с падением продаж

В Китае в первом квартале 2026 года выросли продажи смартфонов iPhone от компании Apple на 20% по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом времени. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на Counterpoint Research.

При этом аналитики подчёркивают, что это произошло на фоне общего спада продаж смартфонов в Китае. В первом квартале 2026 года продажи смартфонов упали на 4% из-за сбоев в цепочке поставок, обусловленных в том числе ростом цен на микросхемы. Единственными, кто оказался в «плюсе» от этой ситуации, являются компании Apple и Huawei (2% рост). Источник изображения: Gemini AIАналитик Counterpoint Research Иван Лам отмечает, что Apple, в отличие от своих конкурентов, выделяется соотношением цены и качества, поскольку в Китае знают, что iPhone гарантированно прослужат как минимум три года.

В то же время остальные китайские производители пока не выделяются гарантией качества, а также повышают цены на свою продукцию из-за ситуации на рынке. Среди таких компаний – Xiaomi, которая в Китае опустилась сразу на 6 место в списке крупнейших поставщиков смартфонов. Counterpoint Research прогнозируют сохранение тенденции с ростом продаж Apple в Китае, поскольку китайские производители планируют продолжить повышать цены.