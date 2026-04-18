Крупные технокомпании, включая Apple и Samsung, не очень отнеслись к такому предложению

В марте была информация о том, что правительство Индии продвигает идею предварительной установки приложения Aadhaar на все продаваемые в стране смартфоны. Приложение содержит 12-значный идентификационный номер, привязанный к отпечаткам пальцев и сканированию радужной оболочки глаза человека, который есть примерно у 1,3 миллиардов граждан. Источник изображения: Reuters

Как сообщает издание Reuters, обратившееся с запросом к индийским властям, в Нью-Дели решили отказаться от этой идеи. По данным издания, она столкнулась с сопротивлением со стороны ведущих технологических компаний – Apple, Samsung и других. Все они были обеспокоены вопросам безопасности и совместимости приложения.

После этого Министерство информационных технологий Индии заняло официальную позицию, в которой отказалось от идеи предустановки Aadhaar на смартфоны граждан. Отмечается, что перед принятием решения правительство провело консультации с компаниями в области электронной промышленности. Один из источников Reuters в правительстве Индии подтвердил данную информацию, добавив, что власти не исключают смену позиции в случае крайней необходимости.