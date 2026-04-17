Речь идёт о Mythos, которая, по мнению экспертов, может взломать все банки

Банк Англии сообщил об анализе возможных рисков для финансовой системы, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), в частности, потенциально опасной ИИ-моделью Mythos от Anthropic. Руководство центрального банка заверило, что моделирует все возможные сценарии и не занимает «выжидательную позицию», в чём орган обвинили депутаты. Источник изображения: Reuters

Заместитель управляющего Банка Англии по финансовой стабильности Сара Бриден утверждает, что работает с международными партнёрами, чтобы понять, как ИИ может отразиться на финансовых рынках. Впрочем, какой-либо конкретики не прозвучало.

Интерес регуляторов к ИИ связан с тем, что он всё чаще используется в алгоритмической торговле, кредитных скорингах и управлении рисками, а значит может влиять на стабильность финансовой системы в масштабе всего рынка.

Как известно, недавно Anthropic анонсировала ИИ-модель Mythos, которая будет использоваться для устранения киберрисков. Несмотря на первоначальную концепцию, её алгоритмы также могут применяться в других целях – выявлении уязвимостей. Эксперты считают, что это особенно опасно для банков. По этой причине Anthropic не опубликовала свою ИИ-модель, ограничив к ней доступ.