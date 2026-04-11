Атомная энергетика по-прежнему остаётся одним из наиболее эффективных способов генерации электроэнергии

Крупные технологические компании, столкнувшиеся с нехваткой доступной электроэнергии для центров обработки данных, начали проявлять интерес к финансированию стартапов, занимающихся развитием ядерных технологий. По данным Reuters, несколько американских компаний занимаются разработкой новых модульных реакторов, которые могут помочь в строительстве дата-центров.

Подобные проекты сталкиваются с нехваткой финансирования в виду новизны идеи, которая подразумевает под собой повышенные риски. Однако крупные технокомпании готовы инвестировать в такие идеи, если он смогут покрыть потребности их дата-центров.

В частности, компания Terrapower получила финансирования для создания двух энергоблоков, которые смогут генерировать до 690 МВт электроэнергии. Oklo также получила средства для создания кампуса ядерных технологий суммарной мощностью 1,2 ГВт. X-energy вовсе планирует к 2039 году ввести в эксплуатацию малые ядерные реакторы мощностью до 5 ГВт, которые уже зарезервированы Amazon. Google не отстаёт – помогает Kairos Power запустить первый малый модульный реактор к 2030 году.

Ещё несколько лет назад такие проекты с большой вероятностью обанкротились, но сейчас у них есть заинтересованные инвесторы. Крупные компании не рассчитывают на правительство США и берут в свои руки обеспечение дата-центров электроэнергией.