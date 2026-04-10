Intel объявила о расширении партнёрства с Google, сосредоточившись на развитии искусственного интеллекта (ИИ), где теперь вновь стали актуальны процессоры. Компания планирует использовать процессоры Xeon, чтобы продолжить обеспечивать работу инфраструктуры Google Cloud, включая облачные вычисления.Помимо этого, компании будут совместно работать над созданием специализированных процессоров, ориентированных на выполнение задач в области ИИ. В пресс-релизе компании напоминают, что теперь, когда началась эпоха ИИ-вычислений, важны не только графические ускорители, но и высокопроизводительные процессоры.
Google Cloud будет использовать процессоры Intel Xeon и другие модели в разных задачах, начиная от координации крупномасштабного обучения ИИ до вычислений с низкой задержкой и вычислений общего назначения.
Для Intel текущая тенденция развития ИИ является возможностью заработать денег на своих умениях создавать процессоры. До недавних пор основным бенефициаром ИИ-бума считалась компания NVIDIA, а также производители микросхем памяти. Сейчас спектр компаний, зарабатывающих на развитии ИИ, начинается увеличиваться.