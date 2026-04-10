Компании также будут совместно разрабатывать специализированные процессоры

Intel объявила о расширении партнёрства с Google, сосредоточившись на развитии искусственного интеллекта (ИИ), где теперь вновь стали актуальны процессоры. Компания планирует использовать процессоры Xeon, чтобы продолжить обеспечивать работу инфраструктуры Google Cloud, включая облачные вычисления. Источник изображения: IntelПомимо этого, компании будут совместно работать над созданием специализированных процессоров, ориентированных на выполнение задач в области ИИ. В пресс-релизе компании напоминают, что теперь, когда началась эпоха ИИ-вычислений, важны не только графические ускорители, но и высокопроизводительные процессоры.

Google Cloud будет использовать процессоры Intel Xeon и другие модели в разных задачах, начиная от координации крупномасштабного обучения ИИ до вычислений с низкой задержкой и вычислений общего назначения.

Для Intel текущая тенденция развития ИИ является возможностью заработать денег на своих умениях создавать процессоры. До недавних пор основным бенефициаром ИИ-бума считалась компания NVIDIA, а также производители микросхем памяти. Сейчас спектр компаний, зарабатывающих на развитии ИИ, начинается увеличиваться.