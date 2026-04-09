Компания Valve может работать над созданием вспомогательного инструмента SteamGPT на базе искусственного интеллекта (ИИ), который будет применяться разработчиками в рамках экосистемы Steam. Об этом сообщает датамайнер ‎Gabe Follower на своей странице в социальной сети X.

URL изображенияДатамайнер выяснил, что SteamGPT также может быть связан с системой Trust Factor, которая применяется в Counter-Strike 2. Система проверяет определённые показатели аккаунта пользователя, устанавливая уровень доверия к его профилю в рамках выявления потенциальных читеров.

Маловероятно, что Steam презентует полноценный аналог современным чат-ботам. Однако можно предположить, что Valve будет следовать современным тенденциям и активно интегрировать ИИ в свою экосистему. Не исключено, что в будущем это будет полноценный ИИ-ассистент, который к тому же Valve может добавить в консоль Steam Deck.

Steam официально не заявляла о планах по интеграции ИИ-возможностей в Steam. Пока что на это намекает только информация из файлов, обнаруженная Gabe Follower.