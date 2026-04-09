Холдинг UBS Group AG, объединяющий сразу шесть банков Швейцарии, обсуждает потенциальное создание стейблкоина, привязанного к швейцарскому франку. Соответствующая инициатива стала актуальной на фоне общего роста индустрии криптовалюты и стейблкоинов. Источник изображения: Reutesr

Швейцарские банки приступили к тестированию, запустив защищённую цифровую среду, чтобы изучить способы подключения блокчейн-приложений к франку. Среди участников тестирования – UBS, PostFinance, Sygnum, Raiffeisen, ZKB и BCV. При этом UBS Group предлагает другим банкам присоединиться к их инициативе по созданию цифрового франка.

UBS Group отмечает, что в настоящее время в Швейцарии нет регулируемого стейблкоина, привязанного к швейцарскому франку, с широким применением. Тестирование созданной цифровой среды продолжится в течение 2026 года.

В прошлом году 10 банков Европы, включая UniCredit и ING, также объединились для создания стейблкоина, привязанного к курсу евро. В том же году 10 международных банков, Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs и UBS, начали работать над выпуском различных стейблкоинов.