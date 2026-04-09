В настоящее время Ормузский пролив остаётся закрытым

После того, как на Ближнем Востоке было утверждено двухнедельное перемирие, появилась информация об открытии Ормузского пролива. В течение короткого промежутка времени пролив был открыт и даже успешно принял некоторое количество судов. Как сообщает издание Financial Times, проход судов был не бесплатен: за каждый перевозимый баррель нефти необходимо уплатить 1 доллар США в криптовалюте.

При этом новая плата за проход судов по сути не успела вступить в силу, поскольку в тот же день Ормузский пролив был вновь закрыт. Пока непонятно, планируется ли повторное открытие Ормузского пролива в ближайшие дни.

Источник изображения: Reuters

В случае, если это произойдёт, то система прохода будет следующая: владельцы судов уведомляют Иран о проходе, получают разрешение на перевозку грузов и уплачивают сбор на криптокошелёк. Оплата в криптовалюте является предпочтительнее для Тегерана, поскольку оборот средств нельзя отследить, а США не конфискуют эти активы. Те суда, которые проходят через Ормузский пролив без груза, не будут уплачивать сбор.

Ормузский пролив играет ключевую роль в поставках нефти, поскольку служит «бассейном» для прохода судов в порты стран Ближнего Востока, где сосредоточена нефтедобыча.