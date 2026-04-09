Это решение повысит пропускную способность Starlink и другого спутникового интернета

Федеральная комиссия по связи США (FCC) планирует в конце месяца провести голосование по изменению правил, связанных с ограничением мощности сигналов для спутникового широкополосного интернета. Правила были установлены ещё в 1990-х годах, но теперь, когда спутниковый интернет активно развиваются, их считают неактуальными. Источник изображения: Gemini AIВ случае, если федеральный орган примет поправки в законодательство, то операторы спутникового интернета, включая Starlink, смогут использовать больше мощности для передачи данных. Как итог – увеличение пропускной способности, снижение задержек и улучшение покрытия в отдалённых регионах. По подсчётам FCC, потенциальная выгода от этого решения оценивается в 2 миллиарда долларов.

Основным бенефициаром этих изменений, очевидно, является компания SpaceX, которая развивает спутниковый интернет Starlink. Есть ряд других американских компаний, занимающихся предоставлением услуг спутникового интернета, которые тоже останутся в плюсе. В то же время такие крупные операторы, как Viasat и DirecTV, выступают против изменения FCC правил, опасаясь помех и конкуренции из‑за более мощных сигналов спутниковых систем.