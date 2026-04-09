Власти считают, что соцсети вредят психике детей и вызывают привыкание

Правительство Греции с 1 января 2027 года ограничит детям младше 15 лет доступ к социальным сетям, учитывая потенциальное пагубное влияние на их психику и риски привыкания. Об этом сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Источник изображения: Gemini AIВласти считают, что активное использование социальных сетей детьми приводит к нарушению сна, росту тревожности и привыканию из-за специфического дизайна онлайн-платформ. В феврале 2026 года по результатам социологического опроса 80% греков поддержали введение соответствующего запрета для подростков.

Мицотакис утверждает, что Греция станет одной из первых стран в Европе, которая поддержит ограничение детям доступа к социальным сетям. Более того, греческое правительство намерено призывать Европейский союз предпринять решительные действия в этом направлении.

В настоящее время в Греции уже запрещены мобильные телефоны в школах, а греческое правительство создало для родителей специальные инструменты, позволяющие устанавливать родительский контроль и ограничивать времяпровождение детей в интернете