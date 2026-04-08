Вчера Google объявила о новых функциях в браузере Chrome – полноэкранный интерфейс в режиме чтения и вертикальные вкладки. Обе функции уже доступны пользователям веб-браузера для тестирования.

Источник изображения: Google (Blog)Полноэкранный интерфейс в режиме чтения автоматически доступен пользователю, достаточно лишь воспользоваться этой функцией. В этом режиме браузер исключает различные визуальные объекты, концентрируясь исключительно на отображении текстовых сообщений.

Для активации вертикальных вкладок пользователю придётся перейти к скрытым экспериментальным настройкам (chrome://flags в адресной строке) и включить вертикальные вкладки. Источник изображения: Google Chrome (автор скриншота Nacvark)После этого необходимо кликнуть ПКМ на верхнюю панель с вкладками вверху экрана. Перемещённые в вертикальный режим вкладки будут отображаться в панели слева, что может показаться удобно пользователям, когда у них открыто множество страниц одновременно.

При этом по стандарту Google Chrome по-прежнему будет поддерживать обычные и привычным всем вкладки сверху экрана. Для тех, кто предпочитает держать открытыми десятки вкладок – возможно, стоит присмотреться к вертикальному отображению.