Эти iPhone не подключены к интернету или Bluetooth, они используются прежде всего для фотографий и видео

Миссия Artemis II по 10-дневному облёту Луны астронавтами NASA поистине стала исторической, ведь экипаж космического корабля Orion станет первым, кто за более чем 50 лет приблизится к естественному спутнику Земли. Однако её делает особенным и другой момент – астронавтам впервые разрешили взять с собой на космический корабль смартфоны iPhone. Источник изображения: NASAОбычно агентство запрещало астронавтам брать с собой в космос личные смартфоны, но в этом году правила изменили. Им впервые разрешили брать с собой iPhone, которые перед этим прошли строгую проверку безопасности. При этом оказавшиеся на борту космического корабля iPhone не подключены к интернету или Bluetooth, их можно использовать лишь для фотографий и видео, в том числе для выполнения задач, связанных с миссией Artemis II.

Впрочем, ценность iPhone в космосе стоит под сомнением, учитывая, что у экипажа также есть профессиональные камеры Nikon и GoPro для документирования миссии. В любом случае, решение отражает новую политику NASA – использовать проверенные потребительские технологии, где это безопасно и полезно. Главное – исключить риски, включая возможные помехи навигационным и коммуникационным системам.