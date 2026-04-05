Есть одна особенность в Африке, которая привлекает их внимание

Состоятельные китайцы начали активно скупать дорогую недвижимость в столице Зимбабве – Хараре. Частные дома в роскошных районах обходятся им от 500 тысяч до 2 миллионов долларов США – крайне мало для миллионеров из Китая. Об этом рассказывается в материале Bloomberg.

В материале издания называют Хараре «тихой гаванью» для иностранного капитала: в стране нет строгих ограничений на валютные операции, поэтому приобрести недвижимость можно за наличные деньги. Это позволяет обойти строгие ограничения внутри Китая, где недвижимость так легко не купить. При этом местные жители Зимбабве всё чаще сталкиваются с ростом цен на недвижимость и усилением конкуренции за жильё люксового класса. Источник изображения: Bloomberg

Эксперты считают, что такая тенденция отражает более широкий процесс – усиление экономического присутствия Китая в Африке. Китайские компании инвестируют миллиарды долларов в инфраструктуру Африки, связанную с добычей полезных ископаемых. Покупка жилья на континенте – логичное продолжение диверсификации активов.

За последние годы китайские инвесторы и компании вложились в строительство металлургического завода и развитием хромовых рудников в Зимбабве. Помимо прочего, они строили и ремонтировали электростанции, а также приобретали доли местных банков. Недавняя модернизация аэропорта Хараре вовсе происходит за счёт кредитов из Китая. Даже новое здание парламента Зимбабве было построено китайскими застройщиками.