Индия официально возобновила импорт нефти из Ирана спустя 7 лет после того, как поставки были прекращены из-за введённых США санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальное заявление индийского правительства.Индийские власти подчеркнули, что решение об импорте из Ирана принято для обеспечения нефтеперерабатывающих заводов Индии необходимым количеством сырой нефти в условиях кризиса на Ближнем Востоке. При этом в Нью-Дели развеяли слухи о том, что у них возникли проблемы с оплатой импорта иранской нефти: никаких проблем с этим нет.
В Мангалоре уже разгружается одно судно, перевозившее около 44 тысяч тонн сырой нефти, в том числе иранского происхождения.
В середине марта президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) освободил иранскую нефть от американских санкций на 30 дней. Исключение затрагивало только ту нефть, которая находилась на тот момент в море. В то же время издание Bloomberg писало о перебоях в поставках иранской нефти Индии из-за проблем с оплатой, что было впоследствии опровергнуто.