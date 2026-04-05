Поставки иранской нефти были прекращены в 2019 году из-за санкций США

Индия официально возобновила импорт нефти из Ирана спустя 7 лет после того, как поставки были прекращены из-за введённых США санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальное заявление индийского правительства. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Индийские власти подчеркнули, что решение об импорте из Ирана принято для обеспечения нефтеперерабатывающих заводов Индии необходимым количеством сырой нефти в условиях кризиса на Ближнем Востоке. При этом в Нью-Дели развеяли слухи о том, что у них возникли проблемы с оплатой импорта иранской нефти: никаких проблем с этим нет.

В Мангалоре уже разгружается одно судно, перевозившее около 44 тысяч тонн сырой нефти, в том числе иранского происхождения.

В середине марта президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) освободил иранскую нефть от американских санкций на 30 дней. Исключение затрагивало только ту нефть, которая находилась на тот момент в море. В то же время издание Bloomberg писало о перебоях в поставках иранской нефти Индии из-за проблем с оплатой, что было впоследствии опровергнуто.