Исключение предоставили 20 общеобразовательным школам Таллина

В Эстонии, как и в некоторых других государствах постсоветского пространства, продолжается переход к формату обучения на национальном языке. Несмотря на это, Таллинское государственное собрание приняло решение частично разрешить преподавать на русском языке отдельных учебных заведениям. В стране до сих пор проживает большое количество русскоговорящего населения, часть из которого не знает эстонский. Как сообщает Эстонское национальное телерадиовещание (ERR), в следующем учебном году разрешение будет предоставлено 20 общеобразовательным школам Таллина (столица Эстонии), где продолжат преподавать на русском языке. В основном это затрагивает среднюю школу (7 - 9 классы).

Само решение полностью не отказываться от русскоговорящих преподавателей обусловлено нехваткой специалистов, которые владеют эстонским языком на уровне C1 и способны преподавать на нём.

Впрочем, даже с учётом этого исключения переход на эстонский язык в школах страны продолжается, а количество общеобразовательных учебных заведений, где преподают на русском, сокращается. Для понимания, в 2024/2025 учебном году исключение смогли получить 566 классов, а сейчас – 273 класса, из которых 85 относятся к малым.