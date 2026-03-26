Он оснащён оборудованием для миссий, связанных с обеспечением общественной безопасности

Компания Brinc представила новый многофункциональный беспилотный летательный аппарат Guardian, разработанный для служб общественной безопасности и оперативного реагирования. Это решение компания позиционирует как перспективную альтернативу традиционным полицейским вертолётам в ряде задач.

Источник изображения: Brinc

Дрон предназначен для работы с экстренными вызовами «911» в США и способен существенно сократить время получения информации с места происшествия. Guardian оснащён высокотехнологичными камерами с 4K‑разрешением и тепловизором, что позволяет вести наблюдение в различных условиях и с высокой степенью детализации. Одна из ключевых особенностей устройства – встроенный модуль спутниковой связи Starlink, который обеспечивает стабильную передачу данных на значительных расстояниях и в местах с отсутствующим мобильным покрытием. По словам разработчиков, это делает аппарат особенно полезным в удалённых или сложных для связи локация.

Guardian может развивать скорость до 100 километров в час и находиться в воздухе до 62 минут. Кроме того, аппарат оборудован громкоговорителем и прожектором, что расширяет его функциональность при работе в ночное время или во время операций, где необходимо взаимодействие с людьми.

Руководство Brinc планирует расширять участие Guardian в полицейских операциях по всей стране. Основной аргумент компании заключается в том, что дроны дешевле вертолётов.