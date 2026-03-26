За последнее время вырос спрос на технологии компании, использующиеся для обслуживания зданий

Компания Lucid Bots, занимающаяся разработкой дронов для мытья окон, привлекла 20 миллионов долларов США для своего стартапа. В отличие от других технологических компаний, пытающихся создать человекоподобных роботов, этот стартап из Северной Каролины (США) разрабатывает дроны для упрощения кропотливой работы. Источник изображения: Lucid BotsВ настоящее время компания имеет две перспективные разработки – дрон Sherpa и робот Lavo. Беспилотник помогает мыть окна, в то время как робот может пройтись водой по поверхности. При этом обе разработки уже проходят испытания на строительных площадках, а также имеют спрос среди клининговых компаний. Недавний раунд финансирования увеличил общий объём инвестиций Lucid Bots до 34 миллионов долларов США.

Полученные средства будут потрачены на увеличение производства, наём новых сотрудников и расширение продаж. Компания сталкивается с высоким спросом в сфере обслуживания зданий, где находятся миллиарды долларов.

С 2018 года Lucid Bots продала более 1 тысячи дронов и роботов для мытья окон и поверхностей. Однако за последнее время спрос начал значительно расти, из-за чего у компании даже не хватает амбассадоров для проведения демонстраций технологий корпоративным клиентам.