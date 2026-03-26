Речь идёт об Дженсене Хуанге (Jensen Huang) и Ларри Эллисоне (Lawrence Joseph Ellison)

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) подписал указ о включении генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang) и председателя совета директоров Oracle Ларри Эллисона (Lawrence Joseph Ellison) в президентский Совет по науке и технологиям (PCAST). Марк Цукерберг также был включён в состав совета при Белом доме. Источник изображения: Politico

PCAST был основан ещё в 2001 году и традиционно состоит из влиятельных и экспертных лиц в области технологий. Суммарно в состав этого совета могут входить до 24 человек. При Трампе в совет уже вошли генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su), сооснователь Coinbase Фред Эрсам (Frederick Ernest Ehrsam III) и другие топ-менеджеры и эксперты.

В настоящее время PCAST сосредоточен на консультациях президента США и Белого дома в вопросах, связанных с развитием искусственного интеллекта (ИИ) и экспортным контролем за ИИ-технологиями. Предполагается, что этот совет будет играть ключевую роль в определении политики США в области ИИ.

Как сообщает Reuters, компания NVIDIA заявляет, что работа в совете поможет США укрепить позиции в области ИИ и обеспечить лидерство.