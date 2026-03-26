Решение было вынесено судом присяжных, что может создать определённый прецедент

Вчера суд присяжных в Лос-Анджелесе вынес обвинительное решение против Alphabet (Google), обязав компанию выплатить компенсацию за разработку социальных сетей, которые причиняют психологический вред молодёжи. Разбирательства проходили по делу 20-летней девушки, поддавшей в несовершеннолетнем возрасте иск против Google и других компаний из-за причинённого ей психологического ущерба социальными сетями. Источник изображения: Gemini AIИстец настаивала на том, что создание Google таких сервисов как YouTube Shorts привело к явлению «бесконечной прокрутки», которое заставляло её на протяжении долгого времени просматривать короткие видеоролики. Как итог, у девушки возникла психологическая зависимость от соцсетей. Суд присяжных обязал Google выплатить истцу не менее 900 тысяч долларов США. Позже они решат, необходимо ли дополнительно штрафовать компанию.

Компании, против которых подали иск, не согласны с решением присяжных. Вероятнее всего, они попытаются оспорить решение в апелляционном порядке. Само по себе решение суда присяжных не создаёт юридического прецедента, поэтому американцы не станут массово подавать иски против владельцев соцсетей с целью получения компенсации. Однако, если решение будет подтверждено апелляционным судьёй, оно может сформировать полноценный прецедент в судебной практике США.