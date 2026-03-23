Космический аппарат следует на МКС с грузом весом около 3 тонн

Вчера с космодрома Байконкур был запущен космический корабль «Прогресс МС-33», который благополучно вышел на орбиту и направляется к Международной космической станции (МКС) с грузом весом около трёх тонн. Сообщается, что корабль должен доставить на МКС различное снабжение – еду, кислород, топливо и научное оборудование Источник изображения: NASAКак сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), миссия по доставке груза на МКС с помощью российского космического корабля столкнулась с небольшой проблемой. После выхода на орбиту «Прогресс МС-33» столкнулся с неполадкой – одна из антенн не развернулась, как планировалось изначально

Аппаратная проблема не является критичной, судя из заявления NASA. В сообщении говорится, что если антенна не сможет развернуться, космонавт «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков будет управлять космическим кораблём вручную, используя запасную «телероботизированную систему сближения» для стыковки с МКС.

Миссии по снабжению МКС проводятся на регулярной основе для того, чтобы размещённые на этой станции космонавты могли продолжать исследовательскую работу. Запуск корабля «Прогресс МС-33» осуществлён после того, как «Роскосмос» в начале марта сообщил о завершении ремонта на 31-й стартовой площадке «Байконур».