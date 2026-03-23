Всё сводится к тому, что космос более перспективным с точки зрения генерации электроэнергии

Основатель компании SpaceX Илон Маск (Elon Reeve Musk) вчера сделал ряд заявлений во время своего выступления, посвящённого теме космоса. Помимо планов по освоению других планет, американский предприниматель объяснил, почему его компания испытывает такой интерес к строительству центров обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ) в космосе. Источник изображения: ChatGPT (сгенерировано)По его словам, генерации электроэнергии с помощью солнечной энергии в космосе обходится значительно дешевле, чем на Земле. Маск объясняет, что солнечные панели для развёртывания космосе не будут требовать тяжёлое стекло и рамы для защиты от экстремальных погодных явлений. Другое преимущество – фактически неограниченная площадь для солнечных электростанций, что исключает необходимость поиска свободных земельных участков. Не следует забывать, что эффективность солнечных панелей в космосе также выше.

Маск признаёт, что единственное препятствие для создания солнечных электростанций в космосе – высокая стоимость вывода оборудования на орбиту. Однако, как только стоимость будет снижена, сразу же станет крайне целесообразно запускать подобное оборудование в космос. Большое количество электроэнергии за счёт солнечных электростанций в космосе, в свою очередь, сделает размещение дата-центров в космосе выгодным.

Проще говоря, Илон Маск считает космос более перспективным с точки зрения развития ИИ, поскольку там находится много дешёвой электроэнергии для дата-центров.