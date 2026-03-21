Бизнесмена обвиняют в том, что он специально очернил социальную сеть, желая приобрести её дешевле

В 2022 году основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, являющийся активным пользователем Twitter, окончательно решил приобрести социальную сеть. Он получил предложение от акционеров, но летом 2022 года отказался от него, заявив, что большая часть пользователей Twitter – фейковые аккаунты. Осенью того же года Маск всё же принял предложение о покупке Twitter за 44 миллиарда долларов, чтобы избежать возможных судебных разбирательств из-за своих слов. Некоторые восприняли первоначальный отказ бизнесмена от покупки социальной сети как попытку сбить стоимость социальной сети. Источник изображения: Reuters

Спустя 4 года суд присяжных федеральной инстанции Сан-Франциско пришёл к выводу, что Маск намеренно ввёл в заблуждение акционеров Twitter о большом количестве фейковых аккаунтов в социальной сети, желая сбить цену ради более выгодной сделки. При этом присяжные отклонили 2 из 4 обвинений, связанных с мошенничеством со стороны бизнесмена.

В своём решении присяжные исходили из той информации, которую им предоставили. В частности, речь идёт об ущербе, который Twitter понесла в акциях сразу за постом Илона Маска. Окончательная сумма ущерба ещё не была определена, но в будущем владельца X могут заставить выплатить её бывшим акционерам Twitter. Адвокаты Маска планируют подавать апелляцию и оспаривать судебное решение.

Сам Илон Маск в 2023 году объяснил, что после информации о фейковых аккаунтах в Twitter передумал приобретать социальную сеть. Однако риск того, что суд заставит его принять предложение в принудительном порядке со всеми вытекающими последствиями, вынудил бизнесмену завершить сделку.