В 2014 году компания выпустила Fire Phone, но он обрёл успеха

Компания Amazon, известная своим одноимённым маркетплейсом и облачными сервисами, разрабатывает новый телефон, который имеет рабочие название Transformer. Об этом изданию Reuters сообщило четыре информированных источника. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Источники издания утверждают, что в компании рассматривают Transformer как очередную попытку выйти на рынок мобильных устройств для конкуренции с Apple и Samsung. При этом смартфон от Amazon будет отличаться от привычных мобильных телефонов. Телефон планируют синхронизировать с различным сервисами компании, включая доставку, маркетплейс и домашнего голосового помощника Alexa. Помимо прочего, в него хотят интегрировать искусственный интеллект (ИИ).

Reuters не удалось узнать сроки реализации проекта Amazon Transformer, а также другие подробности. При этом источники издания предупреждают, что планы могут измениться в случае финансовых проблем. От официальных комментариев Amazon отказалась.

В 2014 году Amazon представила пользователям свой новый телефон – Fire Phone. Однако он не прожил и года, как был снят с производства. Компания пыталась тесно связать телефон со своим маркетплейсом, внедрив, например, возможность онлайн-покупок с помощью камеры. Нюанс в том, что во всём остальном телефон отставал от продуктов на базе операционной системы iOS или Android.