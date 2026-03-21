Журналистам издания удалось установить точное расположение корабля из-за военного с открытым профилем в приложении

Издание Le Monde провело собственное расследование, в ходе которого прессе удалось установить месторасположение авианосца Военно-морских сил Франции «Шарль де Голль» (Charles de Gaulle). Примечательно, что помогло журналистам в этом фитнес-приложение Strava, используемое для отслеживания и записи данных тренировок. На прошлой неделе один из французских военнослужащих вышел на пробежку прямо на палубе корабля с включённым фитнес-браслетом, который передавал данные в его профиль Strava. Нюанс в том, что профиль был открыт для просмотра другими пользователями. Журналисты заинтересовались необычной активностью спортсмена в акватории Средиземного моря. Военнослужащий оказался членом экипажа «Шарль де Голль». Координаты его местонахождения указывают на восточную часть Средиземного моря, северо-запад от Кипра, где и располагается в настоящее время французский авианосец.

Ранее во Франции сообщали о передислокации флагманского корабля на фоне растущей напряжённости на Ближнем Востоке. Однако точные координаты до сих пор оставались неизвестными. Генеральный штаб Франции отреагировал на ситуацию, подчеркнув, что командование готово принять меры в случае подтверждения информации Le Monde. При этом ведомство заверило, что военных всегда информируют о рисках безопасности.