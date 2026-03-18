Местные власти рекомендуют подключаться к городской Wi-Fi сети

Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга предупредил о возможных отключениях мобильного интернета в городе, сославшись на обеспечение безопасности. Вопреки информации в отдельных Telegram-каналах, речь не идёт о полном отключении. Тем не менее, местные власти предупреждают о возможных проблемах с доступом к мобильной сети.

По этой причине администрация рекомендует населению подключиться к городской Wi-Fi сети под названием SPB_FREE. Для подключения к городскому интернету необходимо пройти авторизацию, подтвердив номер телефона.Как сообщает «РБК Новости», 17 марта, после официального предупреждения от властей, в мониторинговом сервисе DownDetector пользователи из Санкт-Петербурга и Ленинградской области указали на отсутствие мобильного интернета. Доступны только веб-сервисы из так называемого «белого списка». Аналогичная ситуация наблюдается с начала марта в Москве, где, как объяснили в пресс-службе Кремля, предпринимают меры по обеспечению безопасности населения.