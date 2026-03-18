Nacvark
SpaceX за 7 лет вывела на низкую околоземную орбиту 10 тысяч спутников Starlink
В этом году запуски спутников проходят с периодичностью в несколько дней

Вчера компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 25 спутников Starlink. Как сообщается, суммарный размер спутниковой группировки Starlink превысил 10 тысяч спутников. Это при условии, что SpaceX начала создавать спутниковую сеть Starlink относительно недавно – в 2019 году.

Источник изображения: SpaceXКоличество запущенных спутников Starlink за семь лет ещё больше, но часть из них впоследствии вошла в атмосферу Земли и прекратила существование. Тем не менее, в распоряжении SpaceX все равно находится 10 039 рабочих спутников, что делает спутниковую группировку компании крупнейшей в мире. Стоит понимать, что все эти спутники маневрируют в космосе, чтобы не столкнуться друг с другом.

SpaceX в 2026 году проводит запуски новых спутников Starlink со средней периодичностью в 2 - 3 дня. Для понимания: с начала года было проведено 33 запуска Falcon 9, из которых 26 осуществлены для вывода на орбиту спутников Starlink. В настоящее время спутниковый интернет Starlink доступен в 160 странах по всему миру, а количество активных пользователей составляет более 10 миллионов человек.

#spacex #starlink
Источник: space.com
Сейчас обсуждают

Dentarg
07:57
Так вот именно, что ностальгия не по СССР, а по силе. Если сейчас кругом развесить серпы и молоты + каким-то образом собрать под договором бывшие республики, которые хотят жить нормально и отоползают ...
ВЦИОМ: Большинство граждан РФ сожалеют о развале Советского Союза
megard
07:42
Интересно Роскосмос сколько спутников вывел за те еже 7 лет? Хоть 10 шт наберется? )
SpaceX за 7 лет вывела на низкую околоземную орбиту 10 тысяч спутников Starlink
VRoman
07:30
Прикольно, но шумно
Энтузиаст объединил 15 мини-вентиляторов в корпусе-куполе — охлаждает не хуже Noctua NF-A12x25
Geronox
07:00
Электрокар вообще-то в среднем в 1.5-2 раза дешевле чем аналогичное авто с двс. Цена нового электрокара с переловым оснащением от официального дилера с гарантией и обслуживанием начинается от 36к, а ц...
В Беларуси наладили производство 300-киловаттных зарядных станций для электромобилей
Geronox
06:57
Это много, в прошлом году электрокары заняли уже 20% всех продаж авто в Беларуси, и это двухкратный рост по сравнению с предыдущем годом, с такими темпами через полтора-два года электрокары уже займут...
В Беларуси наладили производство 300-киловаттных зарядных станций для электромобилей
si-cat
06:38
А просто доппланку с С-выходами поставить (благо места на морде вагон) рука не поднялась ??🤣🤣🤣
Представлен первый компьютерный корпус Noctua Edition
Сергей Анатолич
06:36
Всего 57% испытывают сожаление потому, что 43% родились уже после его распада, а так бы все 100% испытывали сожаление. СССР был государством слово которого было решающим в мире и ни какие американцы с...
ВЦИОМ: Большинство граждан РФ сожалеют о развале Советского Союза
Иван Лапшин
05:29
Дак вы в итоге включили его? Какой ФПС? Где тесты?
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
Wrong_look_by_Krogot
05:25
Из какого серпентария вы, такие змеюки, лезете? Чем вас так жизнь обидела? Что не коммент, то какая-нибудь гадость. Вам лечиться надо.
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
AlexR1973
05:23
К сожалению, он морально устарел. Сам сидел на нем лет 10-12, и заменил на тот, что имеет Type-C выход. А так бы и сидел на нем еще лет 20 - корпус реально самый продвинутый для того времени.
Представлен первый компьютерный корпус Noctua Edition
