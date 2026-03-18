В этом году запуски спутников проходят с периодичностью в несколько дней

Вчера компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 25 спутников Starlink. Как сообщается, суммарный размер спутниковой группировки Starlink превысил 10 тысяч спутников. Это при условии, что SpaceX начала создавать спутниковую сеть Starlink относительно недавно – в 2019 году.

Источник изображения: SpaceX

Количество запущенных спутников Starlink за семь лет ещё больше, но часть из них впоследствии вошла в атмосферу Земли и прекратила существование. Тем не менее, в распоряжении SpaceX все равно находится 10 039 рабочих спутников, что делает спутниковую группировку компании крупнейшей в мире. Стоит понимать, что все эти спутники маневрируют в космосе, чтобы не столкнуться друг с другом.

SpaceX в 2026 году проводит запуски новых спутников Starlink со средней периодичностью в 2 - 3 дня. Для понимания: с начала года было проведено 33 запуска Falcon 9, из которых 26 осуществлены для вывода на орбиту спутников Starlink. В настоящее время спутниковый интернет Starlink доступен в 160 странах по всему миру, а количество активных пользователей составляет более 10 миллионов человек.