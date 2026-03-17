Компания опровергает планы по сокращениям сотрудников

Компания «Яндекс» может оптимизировать свои расходы на IT-сектор, проведя сокращение сотрудников, в том числе по ключевым направлениям. Об этом сообщает российское издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, потенциальное сокращение затронет такое важное направление как «Поисковые сервисы и искусственный интеллект» – могут быть уволены несколько сотен человек. Источник «КоммерсантЪ» утверждает, что один из рекламных отделов направления «Поисковые сервисы и искусственный интеллект» почти полностью сокращён.

Также у издания есть информация о сокращении онлайн-сервиса «Яндекс Взгляд». Компания ранее сама сообщила о планах по закрытию сервиса, объяснив принятое решение намерениями перераспределить ресурсы на более перспективные направления.

«Яндекс» опровергает информацию российского издания о готовящихся сокращениях штата сотрудников из-за планов по оптимизации. Представители компании в комментарии «КоммерсантЪ» заверили, что продолжают поиск новых сотрудников и не готовятся к сокращениям. В настоящее время штат компании состоит примерно из 95 тысяч сотрудников.