Сейчас в стране только одна компания умеет делать такие чипы – SMIC

Компания Huali Microelectronics (входит в группу Hua Hong Semiconductor) может стать вторым в Китае производителем микросхем по 7-нм техпроцессу, которые применяются в том числе при создании чипов для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре информированных источника. Источник изображения: Reuters

На сегодняшний день единственным китайским производителем микросхем по 7-нм техпроцессу считается компания Semiconductor Manufacturing International Corporation. Она производит такие чипы с использованием иммерсионного DUV-литографического оборудования нидерландской компании ASML, поскольку доступ к более современным EUV-машинам для китайских производителей осложнён экспортными ограничениями.

Однако, по данным издания, Huali Microelectronics готовится к запуску производства на своём заводе в Шанхае. При этом пока непонятно, на какое оборудование будет полагаться компания и какие производственные объёмы она в состоянии осилить. Источники издания утверждают, что Hua Hong обратилась за помощью к другой компании – Huawei Technologies. По их словам, китайский технологический гигант может предоставить инженерную поддержку, а также поделиться наработками в области проектирования и оптимизации производственных процессов для передовых техпроцессов.

В случае, если Huali Microelectronics действительно запустит производство 7-нм микросхем даже без доступа к передовому оборудованию США и Европы, это может усилить технологическую независимость Китая. В перспективе Hua Hong сможет частично удовлетворить растущий внутренний спрос на высокопроизводительные чипы для ИИ.