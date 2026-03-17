Nacvark
NVIDIA планирует к 2027 году заработать $1 трлн на продаже ИИ-чипов
Ещё год назад прогноз к 2026 году был в два раза меньше – $500 млрд

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) на мероприятии GTC 2026 (16 – 19 марта) сообщил о планах компании заработать к 2027 году более 1 триллиона долларов на продаже чипов для искусственного интеллекта (ИИ). Речь шла уже как про имеющиеся ИИ-чипы семейства Blackwell, так и Vera Rubin, поставки которых начнутся во второй половине 2026 года.Источник изображения: Reuters
URL изображенияНе дожидаясь старта поставок Vera Rubin, глава NVIDIA уже представил следующее поколение ИИ-чипов под названием Feynman, которое презентуют к 2028 году. Хуанг объясняет, что рынок ИИ переходит к новому этапу. Если раньше акцент делался на обучение ИИ-моделей, сейчас основной спрос направлен на эффективное и быстрое применение уже обученных моделей в чат-ботах: генерация текста, изображений, автоматический поиск информации и выполнение задач в автономном режиме (ИИ-агенты). Это требует от NVIDIA следовать тенденциям и выпускать оборудование, максимальное ускоряющее обработку и вывод данных пользователю. 

NVIDIA по-прежнему сохраняет доминирующее положение на быстрорастущем рынке ИИ, несмотря на попытки других компаний конкурировать. Ещё год назад Дженсен Хуанг оценивал прибыль от продажи ИИ-чипов в 500 миллиардов долларов до 2026 года. С тех пор, как можно заметить, прогнозируемый доход вырос сразу в два раза.

#nvidia #искусственный интеллект #дженсен хуанг #ии-чипы
Источник: businessinsider.com
