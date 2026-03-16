World Liberty Financial также готово обеспечить прямой доступ к консультациям с членами команды, если пользователь согласится на заморозку своих токенов

Компания World Liberty Financial (WLFI), являющаяся проектом семьи президента США Дональда Трампа (Donald John Trump) в области криптовалюты, предложила свои клиентам новую услугу – эксклюзивный доступ к консультациям с представителями руководства. Для этого достаточно согласиться на заморозку (стейкинг) своих активов в токенах WLFI общей стоимостью 5 миллионов долларов на срок 6 месяцев. Источник изображения: Reuters

Не уточняется, кто именно будет доступен инвесторам для деловых обсуждений, но среди членов команды ранее значились сыновья президента США – Дональд-младший, Эрик и Бэррон. При этом World Liberty Financial подчёркивает, что сам Дональд Трамп, как и другие члены его семьи, не участвуют в этой инициативе. Это означает, что инвесторы не смогут связаться с кем-либо из семьи президента США.

Тем не менее, после истечения срока блокировки токенов, «привилегированные инвесторы» получат возможность присоединиться к управлению WLFI, поскольку им предоставят право голоса. Те, кто примет участие как минимум в двух голосованиях, получают доход в размере 2%, выплачиваемый в токенах WLFI

Как отмечает Reuters, 75% от продаж токенов WLFI поступает семье Дональда Трамп. Таким образом, приобретение токенов WLFI за 5 миллионов долларов для последующей заморозки означает добровольную отправку семье Трампа 3,75 миллиона долларов. В Белом доме отвергают прямое участие Дональда Трампа в делах World Liberty Financial.