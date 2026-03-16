Связано это с нарушением поставок через Ормузский пролив

Компания Aluminium Bahrain BSC сообщила о начале остановки трёх производственных линий на крупнейшем в мире алюминиевом заводе. Решение затронет лишь 19% от производственных объёмов предприятия, которые составляют 1,6 миллионов тонн в год. Источник изображения: Bloomberg

Сокращение производства является вынужденным решением, обусловленным ситуацией в регионе. Компания столкнулась с перебоями в отгрузках металла и поставках глиноземного сырья из-за фактической остановки коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Из-за того, что часть производства будет приостановлена, оставшиеся производственные линии смогут продолжить работу в полной мере. При этом напряжённость в регионе не позволяет Aluminium Bahrain экспортировать свою продукцию, из-за чего не исключена полная приостановка производства.

Бахрейн является одним из крупнейших поставщиков алюминия в мире. Возросшая напряжённость на Ближнем Востоке уже привела к тому, что алюминия, наряду с другими металлами, вырос в цене на 10%. Ситуация на рынке металлов усугубляется тем, что другие крупные производители, находящиеся за пределами Ближнего Востока, также сталкиваются с трудностями в производстве из-за возросших цен на энергоносители и сокращение поставок.