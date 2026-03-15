В январе компания сообщала о планах снизить орбиту всех 4,4 тысяч спутников

Компания SpaceX перевела 1,6 тысячи спутников Starlink на более низкую орбиту для улучшения качества интернет-соединения. В планах компании в течение 2026 года снизить орбиту всех 4,4 тысяч спутников Starlink на 70 километров – с 550 до 480 километров. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Основной причиной снижения орбиты спутников является безопасность, поскольку на высоте ниже 500 километров меньше космического мусора и других спутниковых группировок. Как итог, вероятность столкновения с другими космическими аппаратами уменьшается. Однако есть и другое преимущество – улучшение качества сигнала.

Помимо прочего, снижение орбиты спутников Starlink хоть и незначительно уменьшает срок их эксплуатации, ускоряется процесс схождения с орбиты естественным образом (до нескольких месяцев), что уменьшает количество потенциального мусора в космосе.

В настоящее время задержка спутникового интернета Starlink в некоторых регионах США составляет всего лишь 20 мс, что обеспечивает практически мгновенную загрузку и сопоставимо с оптоволоконным подключением. В то же в отдалённых местах Земли задержка может превышать 100 мс.