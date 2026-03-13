Прокуратура страны хочет начать судебные разбирательства против компании и её четырёх менеджеров

Прокуратура Милана запрашивает судебное разбирательство в отношении европейского подразделения Amazon (США) и четырёх менеджеров компании. Как сообщает издание Reuters, ссылаясь на информированные источники, итальянская прокуратура обвиняет компанию в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,2 миллиарда евро в период с 2019 по 2021 год. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПозиция обвинения заключается в том, что маркетплейс позволял некоторым продавцам реализовывать свои товары за пределами страны (в основном из Китая), скрывать личные данные и не платить НДС (22%). Amazon же несёт ответственность как платформа, которая позволила продавцам зайти на рынок и не уплачивать налоги.

Reuters акцентирует внимание на том, что в декабре 2025 года Amazon добровольно согласилась выплатить 527 миллионов евро Налоговому управлению, чтобы урегулировать спор. Однако прокуратура настаивает на судебных разбирательствах. В материале издания подчёркивают, что суду предстоит ещё решить, одобрять запрос прокуратуры или нет.

Может быть интересно

Amazon уже подтвердила свои намерения отстаивать позицию в суде. Компания выразила обеспокоенность относительно привлекательность Италии как места для инвестиций, поскольку нормативно-правовое регулирование полностью непредсказуемо, штрафы несоразмерны реальным издержкам государства, а судебные разбирательства затягиваются на длительное время.