Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегических запасов
Страна пытается сдержать рост цен на нефть, осознавая последствия для энергетического рынка

Сложившаяся в марте 2026 года ситуация в Ормузском проливе привела к тому, что стоимость нефти марки Brent в моменте двукратно выросла (свыше 100 долларов США за баррель) по сравнению с 2025 годом (50 - 70 долларов США в зависимости от периода). За последние дни цена успела стабилизироваться на уровне 80 - 90 долларов США. Однако сохраняющаяся напряжённость на Ближнем Востоке продолжает влиять на энергетический рынок, а Brent вновь стремится к отметке в 100 долларов США за баррель.Источник изображения: Reuters
URL изображенияМинистр энергетики США Крис Райт объявил о планах страны высвободить 172 миллиона баррелей нефти из своих стратегических запасов, чтобы стабилизировать энергетический рынок в рамках инициативы Международного энергетического агентства (МЭА). По его словам, суммарно страны-участники МЭА высвободят на рынок 400 миллионов баррелей нефти. На это, по его оценкам, понадобится около 120 дней.

Американский министр объясняет, что решение является вынужденным, учитывая ограниченность потоков нефти в Ормузском проливе. Он рассчитывает, что в ближайшие несколько недель коммерческое судоходство начнёт возвращаться в стратегически важный пролив. До тех пор стратегия следующая: выводить на рынок больше нефти, чтобы покрывать образовавшийся спрос и сдерживать рост цен.

Может быть интересно

В 2022 году США уже высвобождали из своих стратегических запасов 180 миллионов баррелей нефти. Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) тогда раскритиковал экс-президента Джо Байдена (Joseph Robinette Biden) за это решение, назвав попытку сдержать рост цен на нефть «бессмысленной». Теперь же Трамп вынужден прибегать к аналогичным мерам, обещая восполнить стратегические запасы в короткие сроки.

#сша #ближний восток #нефть
Источник: bloomberg.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Экологи провели рекордную очистку океана и собрали 45 миллионов килограммов пластика
4
Эксперимент с Cyberpunk 2077 на MacBook Neo вызвал вопросы у издания WCCFTech к результатам теста
+
Самая мощная игровая китайская видеокарта Lisuan G100 может поступить в продажу 12 марта
7
Глава «Роскосмоса»: Международную космическую станцию начнут сводить с орбиты в 2028 году
4
Новый драйвер Game Ready 595.79 WHQL устраняет проблемы с напряжением и оптимизирует две новые игры
+
Авторы Heroes of Might and Magic Olden Era показали Подземелье с троглодитами, минотаврами и гидрами
1
ТМЗ начал осваивать производство 13-литрового двигателя КАМАЗ Р6
+
На автозаводе «Москвич» объяснили причины лишь частичной оцинковки кузовов М70 и М90
4
Анонсированные Core Ultra 5 250K Plus и Ultra 7 270K Plus в играх до 24-39% быстрее предшественников
+
Компания Brevis запустила платформу для борьбы с созданными ИИ поддельными медиафайлами
+
KB5078885 для Windows 10 улучшает стабильность для ряда GPU и обновляет сертификат Secure Boot
1
Столичные хирурги впервые в России стали проводить трансплантацию рук
+
В Петербурге изготовили газовую турбину ГТЭ-170.1 для оснащения строящейся Хабаровской ТЭЦ-4
1
«Москвич 3» 2026 года всё больше отличается от своего китайского оригинала
+
В Татарстане можно будет платить за проезд по трассам в мессенджере Max
+
Морская пехота США отказалась от новой винтовки M7 ради проверенной HK416
+
Intel официально представила процессоры Bartlett Lake только с производительными P-ядрами
+
Тутаевский моторный завод готовит производство новых рядных двигателей Р6
+
Анонс RTX Mega Geometry в The Witcher 4, поддержка Path Tracing в 007 First Light и Control Resonant
+
Археологи нашли в Германии пистолет 1390 года – старейший из найденных в Европе
+

Популярные статьи

Российский метал (мои предпочтения)
9
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
18
«Свист», «Военная машина»: краткий обзор двух новых фильмов (субъективно)
1
Джейсон Шрейер против Moore’s Law Is Dead — будущее PlayStation 6 по секретным документам
3
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
1
Обзор и тестирование процессорной СВО SAMA L70 360BK Black 360мм
+
Топ-5 ключевых руководителей Xbox сделавших консоль легендой
+

Сейчас обсуждают

Purga
09:51
Об этом надо было думать ещё в 1980г..., когда только всё начиналось, а не в момент глобального трындеца в мире. В общем Дума или кто там, в своём репертуаре.
OMYLAB: Бизнесу придется тратить сотни тысяч и миллионы на ребрендинг из-за закона о русском языке
Александр Филиппов
09:42
Интересно, как скоро европейские страны со своей зеленой повесточкой справятся с тем, что вылилось в океан и вылетело в атмосферу во время текущих событий на ближнем востоке?
Экологи провели рекордную очистку океана и собрали 45 миллионов килограммов пластика
Yurexxx
07:55
То ли ещё будет!
CNBC: Amazon провела экстренное совещание из-за сбоев торговой площадки по вине ИИ
tHE-CROWD
07:22
Lisuan это не Intel, ничего они допиливать не будут. Moore Threads и Zhaoxin наглядно демонстрируют. Да и не уверен что Lisuan купила свою видюху в комплекте с полным набором человечков которые ее раз...
Самая мощная игровая китайская видеокарта Lisuan G100 может поступить в продажу 12 марта
Nemets3.0
07:22
Помню, в былые времена у некоторых вполне приличных брендов был подход, когда основа была оцинкована, а съёмные элементы (двери, передние крылья, крышка багажника) нет, ещё крыша часто тоже не оцинков...
На автозаводе «Москвич» объяснили причины лишь частичной оцинковки кузовов М70 и М90
Сергей Анатолич
06:53
Нет, ну для бизнеса Газета.ru где надо две буквы поменять 150 т р. это конечно просто губительно и скорее всего разорит этого миллиардера на хрен. Даже не смешно! Ещё интересно, на фото слово "Банк", ...
OMYLAB: Бизнесу придется тратить сотни тысяч и миллионы на ребрендинг из-за закона о русском языке
Sergey Dusakov
06:46
От моего города до Тихого океана 6000 км по прямой, до Ледовитого океана 1700 км по прямой (по дороге 2500 км). Не думаю, что мой пластиковый мусор коммунальщики везут в океан.
Экологи провели рекордную очистку океана и собрали 45 миллионов килограммов пластика
Имя Фамилия
06:29
2 года и на помойку. эппл-экология
В Европе предложили оснащать новые автомобили ультразвуковыми отпугивателями ежей
Алексей Ратных
05:46
Молодцы китайцы! То, чему учили в нашем университете 15 лет назад, мы сами так и не сделали, а они сделали! Я про КПД ДВС на разных режимах работы, про КПД многочисленных зубчатых передач и т.д., что ...
Раскопки показали использование храма Самикон в Греции в качестве древнего архива
tHE-CROWD
04:57
Госдума! Ау! Люди повсеместно используют не русские, а арабские цифры! Срочно менять! xD
OMYLAB: Бизнесу придется тратить сотни тысяч и миллионы на ребрендинг из-за закона о русском языке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter