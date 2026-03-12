Страна пытается сдержать рост цен на нефть, осознавая последствия для энергетического рынка

Сложившаяся в марте 2026 года ситуация в Ормузском проливе привела к тому, что стоимость нефти марки Brent в моменте двукратно выросла (свыше 100 долларов США за баррель) по сравнению с 2025 годом (50 - 70 долларов США в зависимости от периода). За последние дни цена успела стабилизироваться на уровне 80 - 90 долларов США. Однако сохраняющаяся напряжённость на Ближнем Востоке продолжает влиять на энергетический рынок, а Brent вновь стремится к отметке в 100 долларов США за баррель. Источник изображения: Reuters

URL изображенияМинистр энергетики США Крис Райт объявил о планах страны высвободить 172 миллиона баррелей нефти из своих стратегических запасов, чтобы стабилизировать энергетический рынок в рамках инициативы Международного энергетического агентства (МЭА). По его словам, суммарно страны-участники МЭА высвободят на рынок 400 миллионов баррелей нефти. На это, по его оценкам, понадобится около 120 дней.

Американский министр объясняет, что решение является вынужденным, учитывая ограниченность потоков нефти в Ормузском проливе. Он рассчитывает, что в ближайшие несколько недель коммерческое судоходство начнёт возвращаться в стратегически важный пролив. До тех пор стратегия следующая: выводить на рынок больше нефти, чтобы покрывать образовавшийся спрос и сдерживать рост цен.

В 2022 году США уже высвобождали из своих стратегических запасов 180 миллионов баррелей нефти. Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) тогда раскритиковал экс-президента Джо Байдена (Joseph Robinette Biden) за это решение, назвав попытку сдержать рост цен на нефть «бессмысленной». Теперь же Трамп вынужден прибегать к аналогичным мерам, обещая восполнить стратегические запасы в короткие сроки.