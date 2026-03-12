Это позволяет сделать предположение о сроках возможного старта продаж новых консолей

Не так давно стало известно, что Microsoft Gaming работает над игровой консолью Xbox следующего поколения под рабочим названием Project Helix. На мероприятии Game Developers Conference 2026 появилось больше подробностей о новой консоли. Компания подтвердила, что приоритетом будет поддержка обратной совместимости и кроссплатформенность. Источник изображения: Xbox (Microsoft Gaming)Как и прошлые модели Xbox, консоль Project Helix будет основана на специальном чипе компании AMD. Вычислительная мощь будет ориентирована на улучшенную трассировку лучей, поддержку трассировки путей и продвинутый нейро-рендеринг. За счёт использования нейросетей появляется возможность для глубокого сжатия текстур, что значительно уменьшит вес игры и время загрузок.

Microsoft Gaming также анонсировала поставки первых девкитов (комплект разработчика) Xbox Project Helix уже в 2027 году. Речь идёт о специальной версии консоли для разработчиков, которая позволяет им проводить тестирование. При этом не было оглашено, когда новые Xbox поступят в продажу. Тем не менее, если брать опыт прошлых поколений игровых консолей, обычно между поставками девкитов и стартом продажи потребительской версии проходит 2 - 3 года. Таким образом, ожидать старта продаж Project Helix стоит не раньше 2029 года.