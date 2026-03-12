Не так давно стало известно, что Microsoft Gaming работает над игровой консолью Xbox следующего поколения под рабочим названием Project Helix. На мероприятии Game Developers Conference 2026 появилось больше подробностей о новой консоли. Компания подтвердила, что приоритетом будет поддержка обратной совместимости и кроссплатформенность. Как и прошлые модели Xbox, консоль Project Helix будет основана на специальном чипе компании AMD. Вычислительная мощь будет ориентирована на улучшенную трассировку лучей, поддержку трассировки путей и продвинутый нейро-рендеринг. За счёт использования нейросетей появляется возможность для глубокого сжатия текстур, что значительно уменьшит вес игры и время загрузок.
Microsoft Gaming также анонсировала поставки первых девкитов (комплект разработчика) Xbox Project Helix уже в 2027 году. Речь идёт о специальной версии консоли для разработчиков, которая позволяет им проводить тестирование. При этом не было оглашено, когда новые Xbox поступят в продажу. Тем не менее, если брать опыт прошлых поколений игровых консолей, обычно между поставками девкитов и стартом продажи потребительской версии проходит 2 - 3 года. Таким образом, ожидать старта продаж Project Helix стоит не раньше 2029 года.