Это упростит использование инструмента

Компания OpenAI планирует встроить генератор видео на основе искусственного интеллект (ИИ) Sora в интерфейс общедоступного чат-бота ChatGPT. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на собственные источники. Источник изображения: сайт SoraТакая интеграция упростит доступ к Sora, поскольку сейчас усовершенствованной версией сервиса можно воспользоваться не во всех странах. Помимо этого, использование генератора видео на отдельном сайте кажется для пользователя не таким простым решением, как выбор Sora в качестве одного из инструментов ChatGPT. Пока непонятно, будет ли Sora в ChatGPT платной или ограничена количеством генерируемых видео в день. Стоит напомнить, что генераций изображений в чат-боте от OpenAI ограничена по количеству в зависимости от уровня подписки.

В декабре 2024 год Sora стала доступна к использованию подписчикам ChatGPT Plus/Pro. Уже в сентябре 2025 года вышло крупное обновление генератора видео Sora 2. Впоследствии OpenAI разработала мобильное приложение, которое доступно к скачиванию в онлайн-магазине App Store.