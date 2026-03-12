Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
The Information: OpenAI встроит генератор видео Sora в чат-бот ChatGPT
Это упростит использование инструмента

Компания OpenAI планирует встроить генератор видео на основе искусственного интеллект (ИИ) Sora в интерфейс общедоступного чат-бота ChatGPT. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на собственные источники.Источник изображения: сайт SoraТакая интеграция упростит доступ к Sora, поскольку сейчас усовершенствованной версией сервиса можно воспользоваться не во всех странах. Помимо этого, использование генератора видео на отдельном сайте кажется для пользователя не таким простым решением, как выбор Sora в качестве одного из инструментов ChatGPT. Пока непонятно, будет ли Sora в ChatGPT платной или ограничена количеством генерируемых видео в день. Стоит напомнить, что генераций изображений в чат-боте от OpenAI ограничена по количеству в зависимости от уровня подписки.

В декабре 2024 год Sora стала доступна к использованию подписчикам ChatGPT Plus/Pro. Уже в сентябре 2025 года вышло крупное обновление генератора видео Sora 2. Впоследствии OpenAI разработала мобильное приложение, которое доступно к скачиванию в онлайн-магазине App Store.

#искусственный интеллект #openai #chatgpt #sora #sora 2
Источник: theinformation.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперимент с Cyberpunk 2077 на MacBook Neo вызвал вопросы у издания WCCFTech к результатам теста
+
Экологи провели рекордную очистку океана и собрали 45 миллионов килограммов пластика
2
Новый драйвер Game Ready 595.79 WHQL устраняет проблемы с напряжением и оптимизирует две новые игры
+
Xiaomi объявила дату глобального релиза смартфонов Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max
+
Глава «Роскосмоса»: Международную космическую станцию начнут сводить с орбиты в 2028 году
4
Samsung обещает к концу года поддержку 120 игр на мониторах с поддержкой 3D-технологии без очков
+
Самая мощная игровая китайская видеокарта Lisuan G100 может поступить в продажу 12 марта
6
ТМЗ начал осваивать производство 13-литрового двигателя КАМАЗ Р6
+
Анонсированные Core Ultra 5 250K Plus и Ultra 7 270K Plus в играх до 24-39% быстрее предшественников
+
Samsung возобновляет производство GeForce RTX 3060
+
Компания Anbernic опубликовала полные технические характеристики консоли RG Vita Pro
+
Столичные хирурги впервые в России стали проводить трансплантацию рук
+
Intel официально представила процессоры Bartlett Lake только с производительными P-ядрами
+
На автозаводе «Москвич» объяснили причины лишь частичной оцинковки кузовов М70 и М90
3
IGN: EA сокращает сотрудников во всех студиях Battlefield после успеха Battlefield 6
5
«Москвич 3» 2026 года всё больше отличается от своего китайского оригинала
+
В Петербурге изготовили газовую турбину ГТЭ-170.1 для оснащения строящейся Хабаровской ТЭЦ-4
1
KB5078885 для Windows 10 улучшает стабильность для ряда GPU и обновляет сертификат Secure Boot
1
Тутаевский моторный завод готовит производство новых рядных двигателей Р6
+
В Татарстане можно будет платить за проезд по трассам в мессенджере Max
+

Популярные статьи

Российский метал (мои предпочтения)
9
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
18
«Свист», «Военная машина»: краткий обзор двух новых фильмов (субъективно)
1
Джейсон Шрейер против Moore’s Law Is Dead — будущее PlayStation 6 по секретным документам
3
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
1
Топ-5 ключевых руководителей Xbox сделавших консоль легендой
+
Обзор и тестирование процессорной СВО SAMA L70 360BK Black 360мм
+

Сейчас обсуждают

tHE-CROWD
04:57
Госдума! Ау! Люди повсеместно используют не русские, а арабские цифры! Срочно менять! xD
OMYLAB: Бизнесу придется тратить сотни тысяч и миллионы на ребрендинг из-за закона о русском языке
Dimon1996
03:41
Понятно теперь. А я еще удивился, что за обновление вчера прилетело. Сейчас глянул, действительно сборка 19045.7058 теперь.
KB5078885 для Windows 10 улучшает стабильность для ряда GPU и обновляет сертификат Secure Boot
Александр Колбин
02:44
Так не читай. В чём проблема?
Джейсон Шрейер против Moore’s Law Is Dead — будущее PlayStation 6 по секретным документам
Bernigan
02:36
Свисток норм фильм, глянул недавно тоже, с "Пунктом" назначения немного перекликается. А насчёт "Да и сама реализация «свистка» вызывает один существенный вопрос. Как сами индейцы его использовали?" Т...
«Свист», «Военная машина»: краткий обзор двух новых фильмов (субъективно)
antej90
02:34
Демоверсию пробовал. Играть неинтересно - на глобальной карте мобы не атакуют если проходиль мимо них. Это просто болванчики для битья. В итоге пару часов ты собираешь армию бегая между замком и мобам...
Авторы Heroes of Might and Magic Olden Era показали Подземелье с троглодитами, минотаврами и гидрами
DeaDragon
02:28
Срочно надо гос. поддержку. А то как же они у арабов на солнышке ? А то как мы без тимбилдинга жили?
OMYLAB: Бизнесу придется тратить сотни тысяч и миллионы на ребрендинг из-за закона о русском языке
antej90
02:19
Надо посмотреть
Пять лучших фильмов с Мэрилин Монро (субъективно)
3JIbIDEHb
02:07
Блин, вот бвл шампунь Shauma, теперь Шаума, бвли шоколадки Snuhers и Mars, теперь Сникерс и Марс. Сколько обездоленных толстосумов при этом постродало история умалчивает
OMYLAB: Бизнесу придется тратить сотни тысяч и миллионы на ребрендинг из-за закона о русском языке
Олег Ефимов
02:06
США хотят догнать и перегнать Россию.
В США разрабатывают технологию выработки энергии из отработанного ядерного топлива
unknown24
00:28
И сколько на адвокатов ушло чтобы за сломанный нос не сесть?
В России начали собирать легендарные мотоциклы «Минск» по белорусской лицензии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter