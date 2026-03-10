Смарт-дисплей представляет собой персонализированный помощник, имеющий сходство с умными колонками

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что компания Apple в очередной раз откладывает выпуск «умного дисплея» под кодовым названием J490. Изначально выпуск этого продукта планировался на весну 2025 года, но позже дату перенесли. В настоящее время дисплей до сих пор не готов из-за задержек в запуске обновлённой Siri с поддержкой функций искусственного интеллекта (ИИ). Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Ожидается, что 7-дюймовый дисплей, визуально имеющий сходство с планшетом iPad, будет крепиться на стену. В нём можно будет вести заметки, составлять календарь событий или напоминаний. По большей степени речь идёт о персонализированном помощнике, который будет реагировать на голосовые команды, а также идентифицировать пользователя с помощью системы распознавания лиц. Для пользователя смарт-дисплей может показаться новым форматом «умной колонки», но Apple, очевидно, в будущем будет развивать свои технологии в этом направлении.

По данным Bloomberg, новый срок выпуска «умного дисплея» Apple – сентябрь 2026 года. К этому времени будет готова операционная система tvOS 27, которая ляжет в основу смарт-дисплея. Примечательно, что это не первый раз, когда поступает инсайдерская информация о задержках компании в выпуске новых продуктов с функциями ИИ из-за проблем с обновлением Siri.