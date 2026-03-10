Испытания начнутся уже в этом году

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) одобрило восемь программ, направленных на широкомасштабные испытания электрических самолётов. Среди одобренных программ – Joby Aviation, Archer Aviation, Beta Technologies и другие. Ожидается, что эти компании в течение трёх лет развернут испытания своих технологий в 26 штатах страны. Источник изображения: Archer AviationЭлектрические самолёты, поддерживающие технологию вертикального взлёта и посадки (VTOL), могут использоваться в различных задачах, связанных с перевозкой пассажиров, транспортировкой грузов и оказанием неотложной медицинской помощи. Одним из наиболее перспективных способов применения электрических самолётов является городское аэротакси наподобие роботакси.

Пока что до запуска аэротакси ещё далеко, но запланированные в этом году испытания будут направлены на проработку этой возможности. Так, например, компании Joby Aviation, Archer Aviation, Beta Technologies в сотрудничестве с властями штата Техас планируют использовать электросамолёты для организации междугородних рейсов.

В любом случае, полноценная сертификация в США электрических воздушных такси может растянуться на десятилетия, как это происходит с роботакси Tesla. Соответствующее разрешения нужно получить не только от FAA и других федеральных агентств, но и от муниципальных органов власти.